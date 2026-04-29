Eski maden ocağında uyuşturucu üretimi ortaya çıkarıldı

Bulgaristan’da yürütülen bir soruşturmada, eski bir çinko madeninin yasa dışı uyuşturucu üretim tesisine dönüştürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Polis, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama şüphesiyle üç kişiyi suçlarken, bir şüpheli daha aranıyor.

Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü yetkilileri, Garlyano köyü yakınlarında bulunan eski maden ocağının, gelişmiş altyapıyla donatılmış bir üretim merkezine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Osogovo Dağı eteklerinde, Kuzey Makedonya sınırına yakın konumda bulunan tesisin, büyük ölçekli üretim yaparak uyuşturucunun yurt dışına sevk edilmesini hedeflediği değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında yaklaşık 70 kilogram kenevir, 600 bin euro nakit para ve 600 adet mühimmat ele geçirildi. Yetkililer, elde edilen bulguların örgütlü bir suç ağına işaret ettiğini belirtti.

Polis, madenin mülkiyetine ve operasyonun tam kapsamına ilişkin incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın aylar sürebileceğini bildirdi.

Yetkililer, olayın uluslararası bağlantılarının da araştırıldığını ifade etti.