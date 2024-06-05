Eski Moldova Genelkurmay Başkanı, Rus istihbaratına bilgi sızdırmakla suçlandı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:14

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:15

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından 2021 yılında görevden alınana kadar Moldova'nın Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Igor Gorgan'ın, Moldova silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan silahlar ve ülkeden geçen Ukrayna ikmal hatları hakkında gizli bilgiler sunduğu iddia ediliyor.

The Insider'ın haberine göre, Gorgan ile Moskova'nın askeri istihbarat servisi GRU'daki yöneticileri arasında geçtiği iddia edilen ve en azından Nisan 2022'ye kadar uzanan bir dizi Telegram mesajı yayınladı. The Insider, mesajların anonim bir kaynaktan sızdırıldığını söyledi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce Rusya'da bir askeri okulda eğitim gören Gorgan, ABD'de de eğitim almış ve Bosna, Gürcistan ve Irak'taki NATO görevlerine katılmıştı. Gorgan ordudan ayrıldığından beri BM'nin mülteci ajansı UNHCR için çalışıyor.

İddialara yanıt veren Sandu'nun özel kalem müdürü Adrian Balutel, Gorgan'ın “devlete karşı işlenen bu tür suçların vatana ihanetten en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini” ve Gorgan'ın askeri ödüllerinin ve onursal rütbelerinin “geri alınacağını” söyledi.