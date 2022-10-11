Eski NATO Genel Sekreteri'nden ABD'ye çağrı: Rusya ile anlaşın, Çin'e odaklanın
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD'ye, "Rusya ile anlaşması ve Çin'e odaklanması" çağrısında bulundu.
Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek ve sonrasında Çin'e odaklanmak için Ukrayna'da güvenlik garantileri anlaşmasının uygulanmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.
Rasmussen, "Bunu doğru yaparsak, Ukrayna'ya verilen güvenlik garantileri Rusya sorununu çözebilir, çünkü Rus saldırılarına karşı siper olarak güçlü ve istikrarlı bir Doğu Avrupa ortağına sahip olmak ABD'nin çıkarınadır" dedi.
Rasmussen, Çin'e dikkat çekerek, "Avrupa'da istikrar varsa, ABD, küresel ve uzun vadeli soruna (Çin) daha fazla zaman ayırabilir" ifadelerini kullandı.
GÜVENLİK GARANTİLERİ TASLAK METNİ
13 Eylül'de Ukrayna cumhurbaşkanlığı Ofisi, güvenlik garantilerine ilişkin bir anlaşma taslağı yayınladı. Belgede, Ukrayna ile ABD, AB ve bir dizi başka ülke arasında bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanması öneriliyor.
Önceden dile getirilen önerilere rağmen plan, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğini kısıtlamadığı gibi, Ukrayna için tarafsız bir statü ya da Rusya'nın güvenlik garantörü olarak katılımını da öngörmüyor.
Rasmussen'in Mayıs ayından bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile ortaklaşa modellediği taslak metin, birçok NATO ülkesine sunuldu.
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