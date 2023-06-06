Eski NATO komutanı Stavridis: Erdoğan, Batı için daha iyi bir ortak haline gelebilir

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:33

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı James Stavridis, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'ye konuştu.

James Stavridis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Batı için "daha işbirlikçi bir ortak haline gelebileceğine ve bu çerçevede Erdoğan'ın artan özgüveniyle ve kamuoyunu bu kadar güçlü bir şekilde etkileme ihtiyacı duymadan bazı tutumlarını yumuşatmaya karar vermesi halinde bir fırsat doğabileceğine" inandığını dile getirdi.

Stavridis, ABD'nin Türkiye'ye "Ege'deki saldırgan eylemlerini durdurması için baskı yapmaya" devam edeceğine dikkat çekerek, "Ankara'nın Atina'ya karşı tutumunun, Washington'un Türkiye'ye yeni F-16'ların tedariki ve komşu ülkenin elindekilerin yenilenmesi konusundaki genel değerlendirmesinin bir parçası olduğunu" belirtti.

"ERDOĞAN'IN DORUK NOKTASI"

"Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Türkiye'nin ABD ve Avrupa ile ilişkileri açısından ne anlama geliyor?" sorusuna Stavridis, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın doruk noktası" anlamına geliyor. Seçmen tabanına hitap etmek zorunda kalmayacağı için bunun İttifak ve Ukrayna'ya yönelik daha ılımlı bir politikaya dönüşüp dönüşmeyeceğini değerlendirmek zor, ancak genel olarak onu gelecekte daha işbirlikçi bir ortak olarak göreceğimizi düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek."

Stavridis, "Erdoğan'ın gelecekteki konumlanışına büyük ölçüde ekonomi yön verecek, dolayısıyla ekonomi cephesinde bulabildiği her yerde yardım aramasını beklemeliyiz" diye ekledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY İÇİNDE İSVEÇ'İ ONAYLAYACAK"

Türkiye'nin, İsveç'in NATO başvurusunu onaylayacağına inandığını belirteren Stavridis, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'i, NATO'ya kabul edip etmeyeceği iyi bir gösterge olacaktır. Eğer kabul etmezse, Türkiye'yi kaybetmenin İsveç için iyi bir değiş tokuş olabileceğini söyleyenler olacaktır. O kadar ileri gideceğinden şüpheliyim, bu yüzden önümüzdeki birkaç ay içinde İsveç'i kabul edeceğine bahse girerim."

F-16 MESELESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Stavridis, "ABD'nin, Ege'de Yunanistan'ın egemenliğine yönelik saldırgan eylemlerini durdurması için Türkiye'ye baskı yapmaya devam edeceğini" savunarak, "Bu, F-16'lar için gerekçenin bir parçası olacaktır. Türkiye'nin F-35 programından çoktan çekildiğini ve F-16 güncellemelerinin en iyi ihtimalle bir tür teselli olduğunu unutmayın. İki taraf müzakerelere devam edecek ve Yunanistan'ın endişeleri de olması gerektiği gibi kesinlikle gerekçenin bir parçası olacaktır" dedi.

"Erdoğan'ın, İsrail'e karşı daha uzlaşmacı bir tavır sergilediğini, bunun da Yunanistan için faydalı olabileceğini" belirten Stavridis, "Yunanistan için en iyi politikanın önümüzdeki aylarda Türkiye'nin atacağı adımları izlemek olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.