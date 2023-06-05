NATO, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını iki katına çıkardı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO'nun, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını son iki yılda iki katına çıkardığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:53
NATO, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını iki katına çıkardı
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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Washington Post'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oana Lungescu, NATO'nun, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını son iki yılda iki katına çıkardığını söyledi.

Lungescu, "NATO dört ülkede daha muharebe grupları kurarak doğu kanadını kısmen güçlendirdi: Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya... Sekiz muharebe grubunda şu anda yaklaşık 10 bin asker bulunuyor; bu sayı 2021'de dört grupta 5 bin idi" ifadelerini kullandı.

Lungescu, NATO'nun, Doğu Avrupa'ya düzinelerce savaş gemisi ve yüzlerce savaş uçağı konuşlandırdığını da belirtti.

Lungescu ayrıca, "Müttefikler, Patriot füzeleri gibi daha önce görülmemiş sayıda karada konuşlu hava savunma unsurları ve denizde hava savunma gemileri konuşlandırdı" dedi.


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