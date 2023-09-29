Eski Özbekistan liderinin kızına ait mal varlığına el konuldu

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:17

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:17

İsviçre makamları, 2005-2013 arasının incelendiği soruşturmada, 857 milyon dolarlık varlığa el koydu.

Gülnara Kerimova, zimmetine para geçirme suçlamasıyla 2014'ten buyana Özbekistan'da hapis yatıyor. Kerimova, kârlı telekomünikasyon ihaleleri karşılığında rüşvet aldığı suçlamalarını reddediyor.

Kerimova, babası İslam Kerimov'un iktidarda olduğu dönemde, büyük bir nüfuz sahibiydi.

Kerimova'nın kendi mücevher markası ve televizyon kanalı vardı, ayrıca Googosha adıyla pop şarkıları da çıkartmıştı. İsviçre'deki iddianamede, bir Rus telekom firmasının Özbek kolunu işleten ve adı verilmeyen bir iş insanı da hedef alındı.

Kerimova, Özbekistan'ın telekom sektörüne erişim karşılığında rüşvet almak ve parayı İsviçre'de ve diğer ülkelerde bulunan hesaplar aracılığıyla aklamakla suçlanıyor.

Ağustos ayında da İngiltere'de değeri 20 milyon sterlini aşan Kerimova'ya ait üç lüks mülke el konulmuştu. Savcılar, hesaplardaki isimlerin sahte olduğunu ve paranın asıl sahibinin Kerimova olduğunu saklamak için kullanıldıklarını ileri sürüyor.

Kerimova, Özbekistan'ın Cenevre'deki BM Temsilcisi olarak, diplomatik dokunulmazlığa sahipti. 2013'te bu konumunu kaybetmesinden sonra, İsviçre Kerimova'nın hesaplarını inceleme fırsatı buldu. Kerimova ve şebekesi, İsviçre, Fransa, Norveç, Hollanda, ABD ve İnglitere'de de adli soruşturmalara konu oldu.