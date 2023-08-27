Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in yardımcısı olarak atadığı kızı Saida Mirziyoyeva kimdir?
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 38 yaşındaki kızı Saida Mirziyoyeva'yı yardımcısı olarak atadı. Bu durum, eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde hüküm süren uygulamaları hatırlattı.
Zira Kerimov da en büyük kızı Gülnara'yı, hükümet içinde, Birleşmiş Milletler temsiliği dahil çeşitli pozisyonlarda görevlendirmiş; o ise kariyerine moda ikonu, pop şarkıcısı ve "hayırsever" olarak devam etmişti.
Sonunda tutuklanarak hapse konuldu...
Mirziyoyeva, bu atamayla birlikte aynı zamanda, ülkedeki sosyal reformlar ile kültür ve eğitim alanındaki reformların uygulanmasını da izleyecek.
Peki, Saida Mirziyoyeva kimdir? Nerede doğdu? Kaç yaşında? Evli mi yoksa bekar mı? Hangi okullarda okudu? Daha önce hangi kamu kuruluşlarında çalıştı? Hakkında bilinenler neler? İşte, açık kaynaklardan kendisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler...
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in en büyük kızı olan Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, 4 Kasım 1984'te başkent Taşkent'in 228 km güneydoğusundaki Hokand'da doğdu.
Mirziyoyeva, Taşkent'teki Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi'nden uluslararası hukuk alanında lisans derecesine sahip.
2008 yılında Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi'nden hukuk alanında yüksek lisans derecesi aldı.
2010 yılında ise Moskova Devlet Üniversitesi'nden ekonomi alanında başka bir yüksek lisans derecesi aldı.
Mirziyoyeva, 2010-2019 yılları arasında Kamu Yönetimi Akademisi ve Moskova Devlet Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırmacı olarak çalıştı.
Nisan 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında devlete ait Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı'nın müdür yardımcılığına getirilen Mirziyoyeva, halkla ilişkiler merkezinin faaliyetlerini koordine etti.
Ocak 2020'de ise Ulusal Kitle İletişim Araçlarını Destekleme ve Geliştirme Kamu Fonu Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Kısa bir süre önce babası tarafından Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin İletişim ve Bilgi Politikası Şubesi'nin başına atanan Mirziyoyeva başarı basamaklarını jet hızıyla tırmanmış görünüyor.
Bütün bu bilgiler ışığında o mu çok yetenekli yoksa onu koruyan gizli bir el mi var; takdir okuyucularımızın...
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