Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in yardımcısı olarak atadığı kızı Saida Mirziyoyeva kimdir?

Mirziyoyeva, bu atamayla birlikte aynı zamanda, ülkedeki sosyal reformlar ile kültür ve eğitim alanındaki reformların uygulanmasını da izleyecek.

Peki, Saida Mirziyoyeva kimdir? Nerede doğdu? Kaç yaşında? Evli mi yoksa bekar mı? Hangi okullarda okudu? Daha önce hangi kamu kuruluşlarında çalıştı? Hakkında bilinenler neler? İşte, açık kaynaklardan kendisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler...