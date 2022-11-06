Eski Pakistan Başbakanı Han hastaneden taburcu oldu

06 Kasım 2022 Pazar, 16:41

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı İmran Han hastaneden taburcu edildi. Han'a doktorları tarafından 10 gün dinlenmesi ve alçıda olan sağ ayağına ağırlık vermemesinin tavsiye edildiği öğrenildi.

Shaukat Hanum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Han'ın tedavisine bir hafta daha devam edileceği ve gerek görülürse bilgisayarlı tomografi çekileceği belirtilerek, "İmran Han'ın vücudunda 4 kurşun parçası vardı. Sağ bacağında ise kırıklar mevcuttu" denildi.

Han'ın vücudundaki kurşun parçaları yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla temizlenmişti.

HAN’A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı.

En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf ederek, "Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.

