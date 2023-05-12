Eski Pakistan Başbakanı İmran Han kefaletle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:37

Güncelleme: 12.05.2023 - 14:37

Pakistan'da İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin yargı heyeti, eski Başbakan ve muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) lideri İmran Han'ı "Al Kadir" davasında kefaletle serbest bıraktı.

Mahkeme heyeti, Han'ın 26 Mayıs'a kadar iki hafta süreyle kefaletle serbest bırakılmasını onayladı. Mahkeme ayrıca, Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu'na tebligat göndererek bir sonraki duruşmada yanıt vermesini istedi.

Han'ın avukatlarının duruşma sırasında İslamabad Yüksek Mahkemesi'nden eski başbakan aleyhine açılan tüm davaları birleştirmesini ve yetkilileri Han aleyhine açılan davaların detaylarını vermeye yönlendirmesini talep ettikleri bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Han hakkında ülkenin çeşitli mahkemelerinde Pakistan Ceza Kanunu'nun birçok maddesi uyarınca suçlandığı birkaç düzine ceza davası açılmış durumda.

NE OLMUŞTU?

Salı günü İmran Han, "Al Kadir" davası kapsamında Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (Ekonomik İstihbarat) tarafından gözaltına alındı. Müfettişlere göre İmran Han, eşiyle birlikte İslamabad merkezli emlak şirketi Bahria Town'dan, firmayı bir kara para aklama davasında koruma karşılığında beş milyar rupi ve onlarca hektar arazi aldı ve firma ile parti yönetimi arasındaki anlaşmanın kendisi devlet bütçesine 50 milyar rupi zarar vermişti.

Çarşamba günü İslamabad'daki bir mahkeme Han'ı sekiz gün süreyle tutukladı. Perşembe günü ise Pakistan Yüksek Mahkemesi Han'ın tutuklanmasının "geçersiz ve yasadışı" olduğuna hükmederek eski başbakanın derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Han'ın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra partisi ülke çapında kitlesel mitingler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu çağrılar isyanlara ve polisle çatışmalara dönüştü. Son rakamlara göre en az on kişi öldü ve 1.750'den fazla kişi yaralandı.

Buna karşılık olarak Pakistanlı yetkililer ordu birliklerinin Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinin yanı sıra protestoların en güçlü olduğu başkentte konuşlandırılması emrini verdi.