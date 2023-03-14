Eski Pakistan Başbakanı Khan'ın destekçileri polisle çatıştı: 8 yaralı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:32

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:44

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi Başkanı Imran Khan hakkında dün çıkarılan 2 tutuklama emrinin ardından Khan'ın destekçileri sokağa döküldü.

Khan'ı tutuklamak üzere yerel saatle 14.00 sıralarında Lahor'daki evinin önüne gelen polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, kendilerine taş atan öfkeli kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Çatışma esnasında en az 8 polis yaralanırken, çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Khan, geçtiğimiz sene gözaltında işkence gördüğü iddia edilen yardımcısı Shahbaz Gill ile dayanışma amacıyla siyasi bir miting düzenlemiş, konuşmasında Yargıç Chaudhry'yi "kendisine karşı işlem yapılacağı için kendini hazırlaması gerektiğini" söyleyerek tehdit etmişti. Konuşmanın ardından Khan hakkında Yargıç Chaudhry'yi tehdit ettiği iddiası ile dava açılmıştı.

Khan, daha sonra İslamabad Yüksek Mahkemesine verdiği ifadede, "çizgiyi aşmış olabileceğini" kabul etmiş ve yargıçtan özür dilemeye istekli olduğunu belirtmişti.

Khatoon Yargıcı Zeba Chaudhry'nin tehdit edilmesiyle ilgili bir davanın duruşmasına da katılmayan Khan, avukatı aracılığıyla güvenlik endişelerini öne sürerek, mahkemeye katılmaktan muaf tutulmak istemişti. İslamabad Bölge Mahkemesi ise, Khan'ın talebini reddederek tutuklama emri çıkarmıştı ve polise 29 Mart'a kadar Khan’ı mahkeme huzuruna çıkarması talimatını vermişti.

Khan, ayrıntı vermeden tutuklanması durumunda hazır bir planı olduğunu ifade ederek, "Tutuklanmam durumunda zamanı geldiğinde ulusla paylaşılacak hazır bir planımız var" demişti.

KHAN, HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILAN DAVAYA KATILMAMIŞTI

Devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla ilgili Toshakhana davasında Yargıç Zafar İkbal, Khan hakkında 28 Şubat’ta duruşmaya katılmaması nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Polis, 5 Mart'ta Khan'ın Lahor’daki evine gitmiş fakat Khan’ı evde bulamamıştı.

Hakkında verilen tutuklama kararını üst mahkemeye taşıyan Khan’ın hakkındaki tutuklama kararı 13 Mart'a kadar askıya alınmıştı. Dünkü duruşmaya da katılmayan Khan hakkında yeniden tutuklama emri çıkarılarak, polise 18 Mart'a kadar Khan’ı mahkeme huzuruna çıkarması talimatı verilmişti.

KHAN HÜKÜMETİ NİSAN'DA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da 10 Nisan 2022'de parlamentoda yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan Khan hükümeti düşmüştü. Khan’ın yerine başbakanlık görevine 11 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada 174 oy alarak salt çoğunluğu sağlayan Şahbaz Şerif seçilmişti.