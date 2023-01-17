Eski polis memuru, 18 yıl boyunca bir düzine kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:49

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:49

İngiltere'de eski bir polis memuru, birçok kadına cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemede kabul ettikten sonra, tüyler ürpertici itiraflarda bulundu.

Polis Teşkilatı, 48 yaşındaki Carrick'in 2000-2021 yılları arasında cinsel saldırı, aile içi şiddet ve taciz iddialarını içeren dokuz olay nedeniyle polisin dikkatini çektiğinin ortaya çıkmasının ardından mağdurlardan özür diledi.

Carrick'in, görevi boyunca hiçbir cezai yaptırım veya görevi kötüye kullanma bulgusuyla karşılaşmadığı, ancak Ekim 2021'de ikinci bir cinsel saldırı şikayeti üzerine tutuklandıktan sonra açığa alındığı bildirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, 2003 yılında 40 yaşındaki bir kadına yönelik dört cinsel saldırı, sahte hapis ve uygunsuz saldırı suçlarını kabul etti.

Aralık ayında Old Bailey'de görülen davada Carrick, Mart 2004 ile Eylül 2020 tarihleri arasında 11 kadına karşı 20'si tecavüz olmak üzere 43 suçlamayı kabul etti.

Eylül 2020'de, iddiası soruşturmayı tetikleyen 13. bir kadınla ilgili bir cinsel istismar suçlamasını reddetti. Kraliyet Savcılık Servisi, bu suçlamayla ilgili yargılamaya devam etmenin kamu yararına olmadığına karar verdi.

BARDAKİ BİR KADINA BORİS JOHNSON İLE TANIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Carrick, 4 Eylül 2020'de bir barda içki içerken kadına subay olduğunu söyleyip, ona arama izni kartını göstererek dönemin başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere ünlü kişilerle tanışmakla övündü.

Carrick'in, kadınlardan bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi arkadaşlık siteleri aracılığıyla ya da sosyal ortamlarda tanıştığı ve güvenlerini kazanmak için polis memuru olarak konumunu kullandığı belirtildi.

KADINLARA UYGUNSUZ DAVRANIŞLARDA BULUNDU

Bazı mağdurların, Carrick'in Hertfordshire'daki evinde "merdiven altındaki küçük bir dolapta saatlerce aç bırakıldığı" ve Carrick'in evini "çıplak bir şekilde temizlemeye zorlandığı" öğrenildi.

Carrick'in, bir kadını da "kemerle kırbaçladığı", bazı kurbanlarının üzerine "işediği" belirtilirken, kadınları "şişman ve tembel" ya da "kölesi" olarak adlandırdığı, onları arkadaşlarından ve ailelerinden izole ettiği ve diğer erkeklerle ve hatta kendi çocuklarıyla konuşmalarını yasakladığı bildirildi.

"KURBANLARINI EN YIKICI ŞEKİLDE ZAYIFLATTI"

Bedfordshire, Cambridgeshire ve Hertfordshire Büyük Suçlar Birimi'nden Dedektif Başmüfettiş Iain Moor, Carrick'in "aşağılama ve kontrol iştahı" olduğunu söyledi.

Moor, "Kurbanlarını aşağılayarak başarılı oldu ve profesyonel konumunu zekice kullanarak yardım istemelerinin bir anlamı olmadığını çünkü asla inanılmayacağını söyledi. Suçunun zorlayıcı doğası kurbanlarını en yıkıcı şekilde zayıflattı" dedi.