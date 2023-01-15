İngiltere’de bir köpek gezdiricisi köpekler tarafından öldürüldü

Köpeklerin sahiplerinin tespit edildiği ve olay hakkında bilgilendirildiği duyuruldu.

Adı henüz açıklanmayan kadının gezdirdiği köpekler arasında yasaklı türlerin olmadığı düşünülüyor.

Adli tıp uzmanları olay yerinde Cuma gününe kadar incelemelerde bulundu.

Bölgede çok sayıda polis vardı.

Yetkililer bölgedeki muhabirlere soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Bu sakin kasabada yaşayanlar ise şok içindeydi.

Polis yetkilileri, köpeklerin denetim altına alındığını söyleyerek kasaba halkının endişelerini gidermeye çalıştı.

Yakınlardaki Marden Kennels adlı köpek otelini işleten Richard Bream “Olayın yaşandığı nokta, profesyonel köpek gezdiricilerinin ticari araçlarıyla gelip, köpekleri yürüttüğü bir bölge. Beş altı köpeği birden tasmalarından tutup gezdirmelerini her gördüğümde buna izin verilmemesi gerektiğini düşünürdüm” dedi.