Prens Andrew hakkında yeni iddialar: Vergi mükelleflerinin parasıyla lüks hayat

Prens Andrew hakkında görevde bulunduğu dönemde vergi mükelleflerinin parasıyla masaj hizmetleri ve aşırı seyahat harcamaları yaptığı iddiaları gündeme geldi.

İddialar, o dönemde görev yapmış emekli devlet memurlarının açıklamalarına dayandırıldı.

BBC’ye konuşan emekli bir sivil memur, Andrew’un Orta Doğu ziyareti sonrası masaj hizmeti için yaptığı masraf talebine karşı çıktığını ancak üst düzey yöneticiler tarafından kararın değiştirildiğini öne sürdü.

Memur, “Bunun yanlış olduğunu düşünmüştüm, ödenmemesi gerektiğini söylemiştim ama sonunda yine de ödendi” dedi.

İş ve Ticaret Bakanlığı ise iddiaları doğrudan yalanlamazken, eski prens hakkında devam eden polis soruşturmasına işaret etti.

Bir başka eski üst düzey yetkili, Andrew’un ticaret temsilcisi olduğu 2001-2011 yılları arasında aşırı uçuş masrafları, fazla otel odaları ve kalabalık maiyet giderleri gibi harcamalar gördüğünü iddia etti.

Yetkili, harcamaların farklı bütçelere dağıtıldığı için izlenmesinin zor olduğunu ve yeterli denetim yapılmadığını savundu.

“GÖRGÜ TANIKLARI ANONİM KALDI”

İddiaları dile getiren eski memurlar kimliklerinin gizli kalmasını isterken, BBC bu kişilerin o dönemde ilgili görevlerde bulunduğuna dair belgeler gördüğünü ancak 20 yıl önceye ait masaj ödemesine ilişkin doğrudan kanıt bulunmadığını belirtti.

Haberde, Andrew’un davranışlarına ilişkin herhangi bir yasa dışı eylem iddiası yer almadığı vurgulandı.

Andrew hakkında daha önce de masaj alışkanlıklarıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı.

Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında ABD’de yapılan bazı açıklamalarda, Andrew’un ziyaretlerinde günlük masaj yaptırdığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar kesin olarak doğrulanmış değil.

İngiltere Parlamentosu’nda İş ve Ticaret Komitesi’nin, ticaret temsilcilerinin yetki ve harcamalarına dair soruşturma açmayı değerlendirdiği bildirildi.

Liberal Demokratlar ise Andrew’un rolüne ilişkin mecliste tartışma açılması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Andrew Mountbatten-Windsor, geçmişte Jeffrey Epstein ile bağlantıları ve ticaret temsilciliği dönemine ilişkin kendisine yöneltilen suçlamalarda herhangi bir yanlış yapmadığını savunmuştu. Görevinin maaşsız olduğu belirtilirken, seyahatlerinin kamu kaynaklarından karşılandığı biliniyor.