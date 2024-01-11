Eski Şin-Bet Başkanından 'iç savaş' uyarısı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:58

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:59

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Haaretz gazetesine İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu savaşın zafer resmi olmayacak” diyen Ayalon, Gazze’deki Hamas liderinin öldürülmesinin bir zafer fotoğrafı olup olmayacağı sorusuna da, “Hayır, Filistinlilerin teslim olacağını düşünen biri varsa, Filistinlileri tanımıyor demektir” diye yanıtladı.

Ayalon, “İsrail’i kurma ve savunma savaşının 140 yıldır devam ettiğini” savunarak, İsrail’in 7 Ekim sonrası saldırılarının da bunun bir parçası olduğunu öne sürdü.

Eski Şin Bet Başkanı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde izlediği yolu eleştirerek, şunları söyledi:

“Kabinenin (savaş sonrası) ertesi günü tartışmama kararı, savaşı diplomatik amaçları olmayan askeri bir çatışmaya dönüştürüyor. Savaşın araç değil ama amaç haline gelmesi büyük bir risktir. Diplomatik hedef belirlenmeden savaştan çıkış stratejisi oluşturulamaz. Gözlerimiz genişçe açık bir şekilde, Gazze’nin kumdan tepelerindeki bataklığa doğru ilerliyoruz.”

Ayalon, İsrail’de Gazze Şeridindeki saldırılara dair anlaşmazlığın yoğunluğunun “iç savaşa yol açabileceğini” belirterek, gerçek bir tartışma yapmaktan kaçınılması halinde İsrail’deki mevcut birlikteliğin de “içinin boş olacağını” söyledi.

Şin Bet Başkanlarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Hamas’ı tanımıyorsun” dediğini kaydeden Ayalon, Hamas’ı askeri olarak zayıflatmak amacıyla harekete geçmesini de talep ettiklerini söyledi.

Ayalon, “Diplomatik sürecin olmayışı, Filistinlilerin gözünde Hamas’ı ulusal özgürlük için savaşan tek (yapı) haline getiriyor. Filistinlilerin bir halk olmadığı ve eğer ekonomik refaha sahip olmalarına izin verirsek bağımsızlık hayallerinden vazgeçecekleri yanlış bir fikirdi. (Filistinliler) Bağımsızlıkları için öldürmeye ve öldürülmeye hazırlar” ifadelerini kullandı.