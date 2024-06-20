Eski Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı, 'Arananlar Listesi'ne alındı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 13:52

Güncelleme: 20.06.2024 - 13:52

Rusya İçişleri Bakanlığı, Eski Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikhail Zabrodsky'yi belirtilmeyen bir suç maddesi kapsamında 'Arananlar Listesi'ne aldı.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri eski komutanı Serhiy Haiduk ve Ukrayna Ulusal Muhafızları eski birinci komutan yardımcısı Volodymyr Kondratyuk'u da arıyor. Bu kişilerin kartları polisin arama veri tabanında yer alıyor.

Zabrodsky, 2015-2017 yılları arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Yüksek Hareket Kabiliyetli Hava İndirme Birliklerini ve 2017-2019 yılları arasında Ukrayna'nın Hava İndirme Taarruz Birliklerini komuta etti.

Zabrodsky, Kasım 2017'den Mart 2018'e kadar Ukrayna'nın doğusundaki "terörle mücadele operasyonu" (ATO) güçlerini komuta etti.

Donbass Savaşı sırasında 95. Hava Mobil Tugayı'na komuta etmiş ve bu sırada Rus ve ayrılıkçıların elindeki bölgenin 170 kilometre içine 470 kilometrelik bir operasyon olan 2014 Büyük Baskını'nı gerçekleştirdi.

Parlamentoya seçilmesinin ardından Zabrodskyi, Ağustos 2019'da Tümgeneral Yevhen Moisiuk tarafından Hava İndirme Taarruz Birlikleri Komutanı olarak atandı.