Alman istihbaratından IŞİD uyarısı: Ukrayna geçiş noktası haline geldi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:57

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:57

Alman iç istihbarat teşkilatı Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, terör örgütü IŞİD-H'nin (IŞİD Horasan), destekçilerini Batı ülkelerine aktarmak için Ukrayna rotasını kullandığı uyarısında bulundu.

2023'te yaptığı çalışmaların sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısında konuşan Haldenwang, "IŞİD-H, muhtemelen Ukrayna'dan Avrupa'ya gelen mülteci dalgası aracılığıyla destekçilerini Batı Avrupa'ya kaçırmayı başardı" dedi.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin olası terör saldırılarını yakından izlediğini ve önlediğini dile getiren Haldewang, IŞİD-H'nin benzer terör grupları arasında en tehlikelisi olduğunu söyledi.

Paris'teki Bataclan tiyatrosuna ve Brüksel metrosuna yapılan saldırıların takip edilmesi gereken örnekler olarak gördüğünü belirten Haldenwang, "Kapsamlı hazırlıklar yapılıyor, çok sayıda insan işin içine giriyor, silahlar tedarik ediliyor ve bir noktada güvenlik birimleri kapıdan içeri adım atmayı başarıyor" dedi.

Basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feather de Almanya'da şu anda yaklaşık 27 bin radikal İslamcı olduğunu belirtti.

Haldewang, 22 Mart'ta Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na düzenlenen IŞİD-H saldırısına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Tehditler, cihatçıların yanı sıra küçük gruplardan da gelebilir, ancak Moskova'daki son terör saldırısı gibi büyük ölçekli koordineli terör saldırıları da olası bir senaryodur."

IŞİD-H

IŞİD-Horasan, 2014'ün sonlarında Afganistan'ın doğusunda ortaya çıktı ve aşırı vahşetiyle kısa sürede ün kazandı. ‘Horasan’ adı, İran, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmını kapsayan bir bölgeye verilen eski bir kelimeden türetilmiştir.

IŞİD'in bölgedeki en aktif uzantılarından biri olan örgütün üye sayısı 2018'de zirveye ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Taliban ve ABD güçleri örgüte ağır kayıplar verdirdi.

ABD, IŞİD-Horosan gibi Afganistan'daki radikal örgütlere karşı istihbarat faaliyetlerini arttırma kabiliyetinin, ABD güçlerinin 2021'de ülkeden çekilmesinden bu yana azaldığını söyledi.