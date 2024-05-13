Eski Yandex çalışanına 'vatana ihanet' suçlaması: Gözaltına alındı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:13

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:13

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski bir Yandex çalışanını Ukrayna silahlı kuvvetlerini finanse ettiği iddiasıyla “vatana ihanet“ şüphesiyle gözaltına aldı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, “FSB, Nizhny Novgorod Bölgesi'nde, Ukrayna silahlı kuvvetlerine mali yardım sağlayarak devlete ihanet eden ve Rusya'nın güvenliğini tehlikeye atan eski bir Yandex LLC çalışanının yasadışı faaliyetlerini bastırdı“ denildi.

FSB, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından şüphelinin kendi kişisel parasını Ukrayna ordusu için zırhlı araç, mühimmat, ekipman ve ilaç alımı için Ukrayna'da kayıtlı bir hesaba aktardığını tespit etti.

FSB'ye göre, daha sonra kısmi seferberlikten saklanırken Rusya'yı terk eden şüpheli, daha önce de savaş karşıtı mitinglere katıldığı için para cezasına çarptırılmıştı.

Rus hükümetinden memnun olmadığını da itiraf eden şüpheli, savaş karşıtı mitinglere katıldığını da kaydetti.