Eski Yandex çalışanına 'vatana ihanet' suçlaması: Gözaltına alındı

Rusya'da eski bir Yandex çalışanı, Ukrayna ordusunu finanse ettiği iddiasıyla “vatana ihanet“ şüphesiyle gözaltına aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:13
Eski Yandex çalışanına 'vatana ihanet' suçlaması: Gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski bir Yandex çalışanını Ukrayna silahlı kuvvetlerini finanse ettiği iddiasıyla “vatana ihanet“ şüphesiyle gözaltına aldı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, “FSB, Nizhny Novgorod Bölgesi'nde, Ukrayna silahlı kuvvetlerine mali yardım sağlayarak devlete ihanet eden ve Rusya'nın güvenliğini tehlikeye atan eski bir Yandex LLC çalışanının yasadışı faaliyetlerini bastırdı“ denildi.

FSB, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından şüphelinin kendi kişisel parasını Ukrayna ordusu için zırhlı araç, mühimmat, ekipman ve ilaç alımı için Ukrayna'da kayıtlı bir hesaba aktardığını tespit etti.

FSB'ye göre, daha sonra kısmi seferberlikten saklanırken Rusya'yı terk eden şüpheli, daha önce de savaş karşıtı mitinglere katıldığı için para cezasına çarptırılmıştı.

Rus hükümetinden memnun olmadığını da itiraf eden şüpheli, savaş karşıtı mitinglere katıldığını da kaydetti.


Yandex haberleri Rusya haberleri FSB haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan Batı'ya rest: Sahada savaşmaya hazırız

Rusya'dan Batı'ya rest: Sahada savaşmaya hazırız
Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı

Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı
Papa'dan

Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya'da kar sürprizi

Antalya'da kar sürprizi
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
Erdoğan'dan Batı'ya 'Filistin eylemleri' tepkisi: 'Protesto hakkı kutsaldır diyenlerin tahammül edemediklerini gördük'

Erdoğan'dan Batı'ya 'Filistin eylemleri' tepkisi: 'Protesto hakkı kutsaldır diyenlerin tahammül edemediklerini gördük'
Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!

Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!
AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’

AKP’den başkonsolosun fotoğrafına manidar not: ‘Ya bu ulusal ruh haline dönüşürse…’
İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler

İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…