Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması çağrısını yineledi.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:47
Papa'dan
Abone Ol google-news

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden, geleneksel pazar duasını yaptı.

Duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na özel olarak değinen Papa, "Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması için çağrımı yineliyorum. Özellikle de hasta ve yaralılar için. Vatikan'ın bu konuda her türlü çabayı teşvik etmeye hazır olduğunu temin ediyorum" ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, Ukrayna, Filistin, İsrail ve Myanmar'da barış için dua etmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, bu yerlerde adil ve kalıcı barış için dualarının boşa çıkmaması ve liderlerin müzakere yapma yeteneği göstermesi temennisinde bulundu.

Papa, Anneler Günü dolayısıyla bütün annelerin bu özel gününü de kutladığını dile getirdi.


papa haberleri Rusya haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Papa'dan 'azalan doğum oranı' uyarısı: Avrupa, daha eski bir kıtaya dönüşüyor

Papa'dan 'azalan doğum oranı' uyarısı: Avrupa, daha eski bir kıtaya dönüşüyor
Denize düşen papağanı kurtarmak için seferber oldular

Denize düşen papağanı kurtarmak için seferber oldular
Papazı vurmaya çalışırken silahı ateş almadı: 'Bunu bana Tanrı yaptırdı...'

Papazı vurmaya çalışırken silahı ateş almadı: 'Bunu bana Tanrı yaptırdı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...
13 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

13 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme

Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme
Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!
Haritada eski mahallesini inceliyordu... 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!

Haritada eski mahallesini inceliyordu... 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’

Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’
Patates deposu inşaatında acı bilanço: Bir işçi daha hayatını kaybetti!

Patates deposu inşaatında acı bilanço: Bir işçi daha hayatını kaybetti!