Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı

Rusya’nın petrol ve doğalgazdan elde ettiği bütçe gelirlerinin yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82,2 artarak 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 45,7 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:30
Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 82 arttı
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin ocak-nisan dönemi bütçe gelir ve giderlerine ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, Rusya'nın bütçe gelirleri söz konusu dönemde 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 50,1 artarak 11,7 trilyon rubleye, bütçe giderleri yüzde 21,5 artarak 13,2 trilyon rubleye yükseldi. Böylelikle ülke bütçesi 1,5 trilyon ruble açık verdi.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yılın ilk 4 ayında yüzde 82,2 artarak 4,2 trilyon rubleye, petrol ve doğal gaz dışı gelirleri ise yüzde 36,8 artarak 7,5 trilyon rubleye yükseldi.

Açıklamada, bütçe gelir ve giderlerine yönelik adımların 2025'te bütçe dengesini sağlamlaştıracağına işaret edilerek, orta vadede bütçe sistemindeki ve Rusya'nın makroekonomik ve finansal istikrarının destekleneceği vurgulandı.

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçılarından Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da kaybettiği pazar payını iç piyasa ve Asya'da telafi etmek istiyor.

Rus enerji şirketleri Asya pazarına ihracat için ülkenin doğusundaki lojistik altyapı yatırımlarını son dönemde artırdı.


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