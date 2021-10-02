Eski Yunan bakandan Türkiye iddiası: Sıcak çatışma kaçınılmaz
Yunanistan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos, partisinin kapanmasından bir buçuk yıl sonra açıklamalarda bulundu. Kammenos, “Türkiye ile sıcak çatışma kaçınılmaz” derken, Miçotakis hükümetini Türkiye ile yaptığı istikşafi görüşmeler nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.
Yunanistan'da Skai televizyon kanalına konuşan eski Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye ile Ege'de sıcak çatışmanın kaçınılmaz olduğunu iddia etti, olası bir saldırı durumunda ilk anlarda Yunanistan'ın yalnız kalacağını belirtti. Kammenos’un açıklamaları Yunanistan basınında geniş yer buldu.
Sözcü'nün aktardığına göre; Yunanistan Su Altı Timi'nin askeri tatbikat yaptığı sırada Türk balıkçılarca tahrik edildiğini belirten eski bakan, Türkiye'nin amacının Yunanistan'ı Avrupa Mahkemesi'ne sürüklemek olduğunu, bu yüzden sıcak çatışma çıkaracaklarını öne sürdü.
'AKAR'LA BİRBİRİMİZİ ARARDIK'
Kammenos, kendi bakanlığı döneminde iletişim kanallarını hiçbir zaman kapatmadıklarını belirtirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la sürekli telefonla görüştüğünü anlattı.
Türkiye'de tutuklanan 2 Yunan askerin ve Yunanistan'da tutuklanan Türk askerlerin iadesi konusunda da telefonla görüşerek anlaştıklarını vurgulayan Kammenos, “Sayın Hulusi Akar’ın bende, onda da benim telefonum vardı. Sıcak gelişmelerde rahatlıkla birbirimizi arayıp görüşebiliyorduk” diye konuştu.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetini de eleştiren Kammenos, “İletişim kanallarını kapalı tutamazsın. Ayrıca, senin egemenliğin ihlal edilirken de istikşafi görüşmeler yapamazsın, bu doğru değil” görüşünü savundu.
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