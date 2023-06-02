Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Eski Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Miçotakis, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 23:49
Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı
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Eski Yunanistan Başbakanı Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kyriakos Miçotakis Covid-19 virüsüne yakalandı. Miçotakis sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı” dedi.

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Bazı günlerde evde kalacağını söyleyen Miçotakis, "Maalesef gitmeyi planladığım Athos Dağı’nda olamayacağım ama önemi yok, o hep orada, başka bir gün giderim” ifadelerini kullandı.


Miçotakis Covid-19

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