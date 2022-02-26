Eskişehir'de 'Rusya' protestosu gerçekleştirildi

26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:07

Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği binası önünde toplanan Kırım Türkleri ile Ukrayna vatandaşları, Rusya'ya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Recep Şen, bütün insanlığı mücadele etmeye çağırdıklarını belirterek, "Bundan 8 yıl önce Kırım'ın işgali ile başlayan süreç bugün bütün Ukrayna'nın işgaline yönelik Rusya saldırısı ile çok daha korkunç bir boyut almıştır. Rusya, tarihinde pek çok kez yaptığı gibi bugün bir kez daha uluslararası hukuku, diplomasiyi ve imzası bulunan antlaşmaları ayaklar altına almıştır. Dünya Kırım Tatar Kongresi olarak başta dünyanın pek çok yerine yayılmış Kırım Tatarlarını ve onların sivil toplum kuruluşlarını, hukuka ve insan haklarına saygılı dünya devletlerini ve bütün insanlığı emperyalist Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bu yeni saldırıya karşı bütün imkanları ile mücadele etmeye ve işgalleri sona erdirmeye çağırıyoruz. Gelecek günler katliam ve soykırım suçlusu Rusya devleti ve yetkililerinin adalet önünde, insanlık vicdanı karşısında yargılanacağı ve hesap vereceği zamanları mutlaka göstermelidir. Kırım Tatar halkı boyun eğmeyecektir, Ukrayna teslim olmayacaktır" dedi.



Protestoya katılanlar, açıklamanın ardından Ukrayna milli marşını okuduktan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan attı.