Eşlerine uyuşturucu verdiler, arkadaşlarına tecavüz ettirdiler
Singapur'da dört arkadaş, eşlerine uyuşturucu ilaç verdi ve birbirlerinin eşlerine tecavüz etti. Mahkeme, dört sanığı ömür boyu hapis cezası ile yargılıyor.
Singapur'da eşlerine uyuşturucu veren, birbirlerinin eşlerine cinsel istismar etmelerini izleyen ve daha sonra 'iyi bir gösteri sergiledikleri' için birbirlerini tebrik eden K, M, L ve N baş harflerindeki dört arkadaş ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.
Channel News Asia'nın haberine göre bir kadın, kocası tarafından uyuşturulup gözleri bağlandıktan sonra, bilinci yerinde değilken farklı erkekler tarafından en az yedi yıl boyunca defalarca cinsel istismara maruz kaldı.
Mahkeme tarafından haklarında yayın yasağı konulan dört erkek, tecavüz için komplo kurmak ve diğer çeşitli suçlamalarla ilgili olarak öne sürülen iki suçlamayı kabul etti.
Mahkeme, sanıkların suç ortaklarıyla 2010 yılında bir forum sitesinde ve eş paylaşma platformlarında çevrimiçi olarak tanıştıklarını ifade etti.
Mahkeme ayrıca, dört arkadaşın bu tür fanteziler hakkında sohbet ettiklerini, cinsel yaşamlarının ayrıntılarını paylaştıklarını ve birbirleriyle müstehcen görüntü ve resimler paylaştıklarını belirtti.
BEŞİNCİ KİŞİ BAŞLATTI
Olay, dört sanığın dışındaki J baş harfli beşinci sanık tarafından başlatıldı.
41 yaşındaki J, karısına pornografik videolar izleterek üçlü seks yapmaya hazır olup olmadığını öğrenmeye çalıştı ancak karısı bu fikre kesinlikle karşı olduğunu ifade etti.
Mahkemenin iddiası göre, karısının hayır cevabının üzerine J, karısına sakinleştirici vererek başka erkekler ile cinsel ilişkiye girmesi için plan yaptı.
J daha sonra planını, bir forum sitesinde tanıştığı K ile paylaştı.
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