Estonya Başbakanı, Putin hakkında konuştu

17 Mayıs 2022 Salı, 12:00

Euractiv sitesine konuşan Estonya Başbakanı Kallas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken ülke liderlerinin Rus lider Vladimir Putin ile telefon üzerinden diplomasi gerçekleştirmesinin bir anlam ifade etmediğini savundu.

Başbakan Kallas, “Putin, herkes onunla konuşmak istediği için kendini ilginin merkezi olarak görüyor. Herhangi bir sonuç görmüyorum. Bütün bu telefon trafiğinin ardından Buça ve İrpin gerçekleşti. Çatışmanın azaldığına dair bir işaret görmüyoruz" dedi

Kallas, “Herkes sürekli onu ararsa yalnız bırakıldığı mesajını alamaz. Bu mesajı vermek istiyorsak onu aramayın artık” diye konuştu.