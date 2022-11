Estonya istihbaratından Ukrayna açıklaması: Stratejik açıdan büyük bir darbe aldı

25 Kasım 2022 Cuma, 13:03

Estonya'nın dış istihbarat şefi Kaupo Rosin, Ukrayna'nın son dönemde toprak kazanma konusunda elde ettiği başarıların Kiev ve yabancı istihbarat servislerine dayandığını söyledi.

Kaupo Rosin, sahadaki bilgi aktarımını Rus istihbaratının bir "zayıflığı" olarak nitelendirdi.

Rosin, "Ukrayna'nın yetenekli istihbarat organları olduğu açık, ancak dış yardım da büyük bir yardımdır. Bugün yeterince olduğuna inanıyorum. Son dönemdeki başarıları - Kherson, Kharkiv - bir hevesle saldırıya geçmediler. İster Ukraynalı, ister yabancı ya da ikisinin birleşimi olsun, bir tür istihbarat bilgisine sahiptiler. İstihbarat olmadan modern savaşın hızlı ve korkunç bir şekilde sona ereceğini söylemeye cüret ediyorum" dedi.

Rosin, bunun Rus istihbaratının hafife alınabileceği anlamına gelmediğini belirterek, "Stratejik düzeyde meşgul olmaya devam ediyorlar. Sayıları var, agresifler, eğitimliler ve ısrarcılar. Onların sorunu daha ziyade kendi yapıları arasında hareket eden bilgi olabilir. Başka bir deyişle, paylaşma konusundaki isteksizlik ya da yetersizlik nedeniyle, elde edilen bilgiler savaş alanındaki insanlara ulaşamıyor gibi görünüyor. Komuta ve kontrolün bu yönü Rus tarafında zayıf görünüyor" diye konuştu.

NATO Karargahı'nda istihbarat ve güvenlik bölümü başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden savaşın patlak vermesinin beklendiğini söyleyen Rosin, "24 Şubat'tan bir süre önce tam anlamıyla bir savaş olacağına inanıyorduk. Rusya'nın planı savaş alanında işe yaramamış olabilir, ama stratejik açıdan Ukrayna büyük bir darbe aldı; milyonlarca mülteci, yerle bir olmuş bir ekonomi... Dolayısıyla stratejik bir etkisi var" dedi.

"ESTONYA SAVAŞTAN DERS ÇIKARMALI"

Rosin, Ukrayna savaşından çıkarılabilecek ana sonucun Estonya'nın barış zamanında savunmasını geliştirmesi gerektiği olduğunu söyledi.

Rosin, "Rusların aptalca kararlar alabileceklerini biliyoruz, ancak günün sonunda hala tankları sayıyor olacaklar. NATO müttefiklerimizin bölgeye yerleştirdiği her şeyi, diğer taraf her zaman izliyorlar ve tüm bunların ne kadar ciddi olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Eğer biz kendimizi ciddiye alırsak, düşman da bizi ciddiye alır ve bu da her türlü yanlış hesaplamayı önlemeye yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Savaşın Ukrayna'nın zaferiyle sonuçlanması gerektiğini savunan Rosin, "Aksi takdirde birkaç yıl daha devam edecek bir duraklama yaşanabilir. Rusya'nın zaferi ya da savaşa ara vermesi de her yerdeki saldırganlara savaşın buna değer olduğu mesajını verecektir" dedi.

Rusya'nın savaşı kazanması halinde Estonya'nın savunmasını arttırma çabalarının daha da acil hale geleceğine dikkat çeken Rosin, Estonya'nın doğru kararları verdiğini ancak Batılı müttefiklerinin de bu kararlara katılması gerektiğini dile getirdi.