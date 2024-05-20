Estonya, NATO müttefiklerine seslendi: 'Ukrayna'ya asker göndermekten korkmayın'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:36

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:36

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, NATO müttefiklerinin, Ukraynalı askerleri eğitmek üzere Ukrayna'ya asker göndermenin NATO'yu Rusya ile savaşa sürükleme riskinden korkmaması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuşan Kallas, “halihazırda sahada asker eğiten Batılı ülkeler olduğunu” ve bunu kendi riskleri altında yaptıklarını söyledi.

Kallas, “Eğer eğitim personeli Rus güçleri tarafından saldırıya uğrarsa, bu otomatik olarak NATO'nun 5. Maddesindeki karşılıklı savunma maddesini tetiklemez. Orada birileri zarar görürse, adamlarını gönderenlerin ‘Madde 5 bu’ diyeceklerini hayal bile edemiyorum. 'Rusya'yı bombalayalım' diyeceklerini sanmıyorum. Bu işler böyle yürümez. Otomatik değil. Dolayısıyla bu korkular sağlam temellere dayanmıyor” dedi.

Kallas, Estonya'nın Ukrayna'ya savaşmak üzere asker gönderme olasılığına dair “Bu kamuoyuna açık bir tartışma ama bence şu anda hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz” açıklamasında bulundu.

“Ukraynalı askerlerin Avrupa'nın başka bir yerinde değil de kendi topraklarında eğitilmesine yardımcı olmanın gerilimi tırmandırıcı olmayacağını” savunan Kallas, “Rusya'nın propagandası tamamen NATO ile savaş halinde olmak üzerine kurulu, dolayısıyla bir bahaneye ihtiyaçları yok. Biz kendi tarafımızda ne yaparsak yapalım, eğer saldırmak isterlerse saldıracaklardır” dedi.

Ukrayna'nın müttefiklerinin Ukrayna'da ortak bir hedefi paylaşmadığını, Estonya gibi bazılarının Ukrayna'nın zaferini istediğini, diğerlerinin ise kaybetmemesini istediğini söyleyen Kallas, şunları kaydetti:

“Ve eğer bir hedefiniz yoksa, stratejileriniz de yoktur. O hedefe nasıl ulaşacağınıza dair taktikleriniz yoktur. İşte benim endişelendiğim şey de bu. Bazıları 'Ukraynalılar kaybetmemeli' diyor. Diğerleri ise 'Ukrayna ve zafer için çalışmalıyız' diyor. Ve bu aynı şey değil.”