Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll: "Estonya, Ukrayna’ya asker göndermeyi tartışıyor"

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll ülkesinin cephe gerisindeki görevleri devralmak üzere Ukrayna’nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:08
Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll:
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Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll politika, strateji ve güvenlik teknolojileri alanında yayın yapan "Breaking Defense" isimli internet portalına yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı askerlerden doğrudan savaşla ilgili olmayan, cephe gerisindeki görevleri devralmak üzere Ukrayna’nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi.

Madis Roll hükümetin böylesi bir hamleyi analiz etmekte olduğunu belirterek, "Estonya esasında bunu NATO misyonunun bir parçası olarak yapmayı tercih ederdi" şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin tartışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll, "Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Neler yapabileceğimiz konusunda kendimizi sınırlamamalıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de geçtiğimiz hafta ülkesinin eğitim misyonu kapsamında Ukrayna’ya asker göndermeye açık olduğunu söylemişti.

Böylesi bir adımın Rusya tarafından provokasyon olarak değerlendirileceğini de kabul eden Litvanya Başbakanı Simonyte, "Eğer Rusya’nın tepkisini düşünecek olsaydık Ukrayna’ya hiçbir şey yollayamazdık. İki günde bir birilerinin nükleer silahla saldırıya uğrayacağını duymaktayız" açıklamasında bulunmuştu.

Hükümetin bu teklifi daha sonra Litvanya parlamentosu tarafından kabul edildi ancak Kiev yönetimi Litvanya’dan şimdiye kadar bu konuda bir yardım talep etmedi.


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