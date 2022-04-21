Estonya ve Letonya, Rus eylemlerini 'soykırım' olarak kabul etti

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:58

Rus kuvvetlerinin, Bucha, Borodyanka ve Irpin kentlerindeki askeri eylemleri dünyanın gündemine oturmuştu. Bu olaylara Baltık ülkeleri de kayıtsız kalmadı.

Letonya ve Estonya parlamentoları, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Letonya ve Estonya parlamentoları ayrıca, AB ülkelerine çağrıda bulunarak, Rusya'dan enerji tedarikini sonlandırmalarını talep etti.

LETONYA PARLAMENTOSU: KAPSAMLI YAPTIRIMLAR UYGULAYIN

Letonya parlamentosu, Batı dünyasını, Rusya ve Belarus'a karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamaya ve Ukrayna'ya askeri, mali ve insani destek sağlamaya çağırdı.

Letonyalı parlamenterler, AB ülkelerine Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını derhal durdurma çağrısında bulundular.

ESTONYA PARLAMENTOSU: ENERJİ TİCARETİNİ ASKIYA ALIN

Estonyalı parlamenterler, dünya ülkelerini, Rusya ile yaptıkları enerji ticaretini askıya almalarını, yaptırımları derhal sıkılaştırmalarını ve Ukrayna'ya askeri ve insani yardımı artırmalarını istedi.