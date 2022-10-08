Estonya'dan Rusya uyarısı: Seferberlikten kaçan Ruslar, hibrit savaşının bir parçası
Estonya Başbakanı Kallas, seferberlikten kaçan Rus erkeklerin yurt dışına çıkarak "Rusya'nın hibrit savaşındaki bir sonraki silah" olduğunu savundu.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaja Kallas, Rusya'nın, kısmi seferberlikten kaçan erkekleri, Avrupa'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşında "bir sonraki silah" olarak kullanabileceğini savundu.
Kallas, "Şu anda Rusya'dan kaçanların değil, Ukraynalıların çektiği acılar için endişelenmeyi tercih ederim. Ancak Rusya ile hibrit bir savaşta olduğumuzu anlamalıyız ve bu, Rusya'nın çeşitli unsurları bize karşı silah olarak kullandığı anlamına geliyor. Göç bir sonraki silahtır" dedi.
Sovyet işgali sırasında Rusların ülke nüfusundaki payının %3,2'den %30'un üzerine çıktığını hatırlatan Kallas, Rusların "zaten bir Rus azınlığın olduğu ülkelere gelme eğiliminde olduğunu" söyledi.
Kallas ayrıca, "Eğer şimdi bu insanlar Estonya ve Letonya'ya geliyorlarsa, o zaman Rus azınlık büyüyor ve Rusya şunu diyecek: 'Onları özgürleştirmeliyiz'. Bunların hepsi daha büyük bir emperyalist tablonun parçası ve biz bu konuda çok temkinliyiz" diye konuştu.
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