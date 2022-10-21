Estonya'dan Rusya uyarısı: Yaptırım aracı tükeniyor, durum zorlaşıyor
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline yanıt olarak AB'ye yeni bir yaptırım paketi sunduğunu açıkladı.
20 Ekim'de Brüksel'de başlayan AB Liderler Zirvesi devam ediyor.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığını ve bunun AB ülkeleri tarafından tartışılmak üzere zirvede önerildiğini söyledi.
Kaja Kallas, "Yeni bir paket önerdik, ancak çok fazla yaptırım aracımız kalmadığı için durum daha da zorlaşıyor, bu yüzden yanıtlara odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kallas, Ukrayna'da işlenen suçlar için özel bir mahkeme kurulmasını, Rus yetkilielrin mahkemede yargılanmasını desteklediğini açıkladı.
Kallas, "Birkaç şey yapmamız gerektiğine inanıyorum; Her şeyden önce dondurulan varlıkların kullanımını ve Ukrayna'nın yararına nasıl kullanabileceğimizi tartışmalıyız... İşlenen savaş suçlarına verilen hukuki cevabı da düşünmeliyiz. Ukrayna'da, olaya karışanların yargılanması için ayrı bir mahkeme kurulması gerekiyor" dedi
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- AKP'de artçı şok...
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı