Estonya'dan Rusya uyarısı: Yaptırım aracı tükeniyor, durum zorlaşıyor

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline yanıt olarak AB'ye yeni bir yaptırım paketi sunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 15:06
Estonya'dan Rusya uyarısı: Yaptırım aracı tükeniyor, durum zorlaşıyor
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20 Ekim'de Brüksel'de başlayan AB Liderler Zirvesi devam ediyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığını ve bunun AB ülkeleri tarafından tartışılmak üzere zirvede önerildiğini söyledi.

Kaja Kallas, "Yeni bir paket önerdik, ancak çok fazla yaptırım aracımız kalmadığı için durum daha da zorlaşıyor, bu yüzden yanıtlara odaklanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kallas, Ukrayna'da işlenen suçlar için özel bir mahkeme kurulmasını, Rus yetkilielrin mahkemede yargılanmasını desteklediğini açıkladı. 

Kallas, "Birkaç şey yapmamız gerektiğine inanıyorum; Her şeyden önce dondurulan varlıkların kullanımını ve Ukrayna'nın yararına nasıl kullanabileceğimizi tartışmalıyız... İşlenen savaş suçlarına verilen hukuki cevabı da düşünmeliyiz. Ukrayna'da, olaya karışanların yargılanması için ayrı bir mahkeme kurulması gerekiyor" dedi


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