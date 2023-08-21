'Et yiyen' bakteri, popüler tatil plajını kabusa çevirdi

Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:11

ABD'deki popüler bir tatil beldesi, bölgede bulunan "et yiyen bir bakteri" nedeniyle beş kişinin ölmesinin ardından kâbusa dönüştü.

Sağlık yetkilileri tarafından "vibrio vulnificus" bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.

Bakterinin, deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin "bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi.

Bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.

Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.

Geçen yıl bölgede "anormal derecede yüksek" olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.

NEW YORK VALİSİ'NDEN UYARI

Bakteriyi "olağanüstü tehlikeli" olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:

"Nadir görülmekle birlikte, vibrio bakterisi maalesef bu bölgeye ulaşmıştır ve olağanüstü tehlikeli olabilir. Araştırmalarımız devam ederken, tüm New Yorkluların tetikte olmaları ve açık yaralarını deniz suyundan korumak ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bakteriyi taşıyabilecek çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinden kaçınmak da dahil olmak üzere kendilerini ve sevdiklerini güvende tutmak için sorumlu önlemler almaları kritik önem taşımaktadır."