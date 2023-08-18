ABD, Ukrayna'ya F-16'lar gönderiyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 14:02

Güncelleme: 18.08.2023 - 14:04

ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının sevkini onayladı. Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği desteğin en büyük adımlarından biri olarak görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna'ya, kendisini savunmak için ihtiyacı olan araçları sağlamaya kararlıyız. F-16'lar, Ukrayna'nın hava sahasını korumasına ve kendini Rus saldırılarına karşı savunmasına yardımcı olacak" dedi.

Kararı memnuniyetle karşıladığı görülen Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, sosyal paylaşım ağı X'ten yaptığı açıklamada, "ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, Ukrayna'ya verdiği desteğin en büyük adımlarından biri olarak görülüyor. Teşekkürler ABD" ifadelerine yer verdi.

RUSYA: KARAR, GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK

Rus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararını kınadı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bu karar, gerginliği tırmandıracak ve Ukrayna krizini çözmeye yardımcı olmayacak. ABD, Rusya'ya yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, ABD'yi, Ukrayna'ya silah göndermeyi durdurmaya ve müzakerelere başlamaya çağırdı.

"ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK..."

Ukrayna Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçaklarının Rus kuvvetlerini püskürtmek için önemli bir rol oynayacağını söyledi. Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "F-16'lar, Ukrayna'nın hava sahasını korumamıza ve Rusya'nın saldırılarına karşı kendimizi savunmamıza yardımcı olacak. Bu uçaklar, işgalcileri püskürtmek ve Ukrayna'yı özgürleştirmek için önemli bir rol oynayacak" ifadeleri yer aldı.

Hava Kuvvetleri, F-16'ların Ukrayna'ya ne zaman gönderileceğinin henüz belli olmadığını, ancak bu uçakların Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendireceğini söyledi.