Etiyopya Başbakanı Ahmed: Hiçbir ülkeyi işgal etmeyeceğiz

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:58

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:58

Etiyopya'nın 116'ncı Ordu Günü kutlamaları vesilesiyle başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende konuşan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya'nın ismine yakışır şekilde ordunun ülke egemenliğini savunduğunu ve başka ülkelere de saldırmayacağını belirtti.

Etiyopya'da barış ve istikrar için çalıştıklarını, ülkesinin Afrika'da barış ve kalkınmanın simgesi haline geldiğini belirten Ahmed, Etiyopya'nın hiçbir zaman işgal edilmediğini vurguladı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in açıklaması, geçen hafta, ülkesinin büyüyen nüfusuna rağmen Kızıldeniz kıyısında bir limana sahip olmamasının tartışmaya açılması gerektiğini belirtmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

Eritre'nin 1990'ların başında ayrılmasıyla limanını kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti.

Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.