Etiyopya: İsyancılar askeri yığınak yapıyor
Etiyopya hükümeti, isyancıların Tigray eyaletinin sınır bölgelerine askeri yığınak yaptığını açıkladı.
Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.
Etiyopya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Dina Mufti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) ileri sürülenin aksine Amhara ve Afar eyaletlerinden çekilmediğini ifade etti.
'SALDIRI BAŞLATACAKLAR'
Dina Mufti, TPLF'nin birkaç bölge dışında Afar ve Amhara'da işgal ettiği yerleri elinde tuttuğunu söyleyerek, grubun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yazarak taleplerinin karşılanmaması halinde yeni bir saldırı başlatacağı tehdidinde bulunduğunu dile getirdi.
Mufti, Tigray'a düzenli olarak ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderildiğini kaydederek, Tigray'daki hastanelerde ilaç kıtlığı olduğu iddiasını yalanladı. Mufti, "TPLF, uydurulmuş hikayelerin üzerine kurulu yeni bir yıkıcı savaşı başlatmak için yığınla savaşçıyı Amhara ve Afar'a komşu bölgelere seferber ediyor" dedi.
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