Etiyopya'da terör saldırısı: 150'den fazla sivil öldürüldü
Son haftalarda toplu katliamların yaşandığı Etiyopya'da dün düzenlenen yeni saldırıda 150'den fazla sivilin öldürüldüğü bildirildi.
Etiyopya'nın Oromiyo bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda Amhara etnik grubuna mensup en az 150 sivil hayatını kaybetti.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, saldırının hükümet tarafından terör örgütü ilan edilen Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene tarafından yapıldığını belirtti.
SON YILLARDA ÇATIŞMALAR ARTTI
Etiyopya'da son 4 yıldır Oromiya, Gambella ve Benishangul Gumuz bölgeleri zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.
Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.
Etiyopya'da isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), Oromo Kurtuluş Cephesi-Shene ve Gambella Kurtuluş Ordusu'nun 14 Haziran'da güvenlik güçlerine yönelik saldırısının püskürtüldüğü açıklanmıştı.
Oromiya'nın Tole Kebele ve Gimbi Woreda'da 18 Haziran'da gerçekleştirilen katliamda 338 sivil öldürülmüştü.
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