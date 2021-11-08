Etiyopya’ya ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Etiyopya'da hükümete ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu belirterek taraflara kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Etiyopya’nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu bildirdi. Çatışmaların insani durumu ciddi şekilde etkilediğine, ülkenin ve bölgenin istikrarını tehlikeye attığına dikkat çekildi. Taraflara nefret söyleminden kaçınmaları, kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı.
ÇATIŞMALAR 1 YILDIR DEVAM EDİYOR
Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çatışmalar Kasım 2020’den bu yana devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki çatışmaların yaklaşık 2.5 milyon kişiyi yerinden ettiği, bölgede 5 milyondan fazla kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
DESTEK GÖSTERİSİ
Öte yandan başkent Addis Ababa’da dün Abiy Ahmet hükümetine destek gösterisi düzenlendi. Batı ülkelerinin TPLF ile müzakere çağrısına karşı çıkıldı. Etiyopya hükümeti, 2 Kasım’da kuzeyde ilerleyişini sürdüren TPLF saldırıları gerekçesiyle ülkede OHAL duyurmuştu.
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