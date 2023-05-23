Etna Yanardağı nerededir? Etna Yanardağı'nın kül bulutları Türkiye'yi etkileyecek mi?
Etna Yanardağı 21 Mayıs'ta aktif hale geldi. Sosyal medyada yanardağın faaliyete geçmesiyle kül bulutlarının Türkiye'ye doğru geldiği ve Çarşamba günü Ege ile kısmen de olsa Marmara bölgesinde asit yağmur riski olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Etna Yanardağı nerededir? Etna Yanardağı'nın kül bulutları Türkiye'yi etkileyecek mi?
Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçti.
ETNA YANARDAĞI NEREDEDİR?
Etna Yanardağı, İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunuyor. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.357 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.
ETNA YANARDAĞI'NIN KÜL BULUTLARI TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtalya'daki Etna Yanardağı'ndan kaynaklı kül bulutlarının Türkiye'yi etkilemesinin beklenmediğini bildirdi.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı'nın 21-22 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçtiği kaydedildi.
Son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, "Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmiyor. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi, 7/24 esasına göre takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.
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