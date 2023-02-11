Türkiye'de yanardağ var mı? Deprem sonrası volkanik patlama olur mu? Kuşkayası dağı yanardağ mı?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:14

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:14

6 Şubat günü saat 04.17’de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7, aynı gün saat 13.24’te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 10 ilde ağır yıkıma yol açtı. Depremlerden sonra bölge halkı Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra dumanlar çıktığını ve siyah svı bir maddenin aktığını iddia etti.

TÜRKİYE'DE YANARDAĞ VAR MI?



Türkiye’de volkanik alanların oluşumu, III. Jeolojik Zaman olan Tersiyer’de yani günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl önce başlamıştır. Bu dönemde yerkabuğundaki kırıklardan çıkan lavlar Anadolu’da farklı yer şekilleri oluşturmuştur. Tersiyer başlarından tarihi çağlara kadar belirli aralıklarla devam eden volkanizma sonucu milyonlarca metreküp volkanik malzeme yüzeye yayılmış ve başta Doğu Anadolu’da olmak üzere yer yer 1000 metreden daha kalın volkanik bir kabuk eklenmiştir. Doğu Anadolu’nun yüksek olmasının bir nedeni de kalın volkanik örtünün varlığıdır. Bu dönemde oluşan volkanik dağlar o kadar yüksektir ki, bunlar Türkiye'nin en yüksek dağlarını oluşturmaktadır. Tarihi zamanlara ulaşan volkanik etkinlikler ise Erciyes ve Nemrut volkanında gerçekleşmiştir. Ancak günümüzde Türkiye’de aktif volkan bulunmamaktadır.

DEPREM SONRASI VOLKANİK PATLAMA OLUR MU?



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile AFAD'tan yetkililer belirtilen adrese yönlendirildi.



Yapılan bir açıklama üzerine insanların tedirgin edildiğini belirten Sözbilir, şöyle konuştu:

"İşte burada güya bir botanik patlama olacak, aşağıda bir magma tabakası var, işte yukarı doğru geldiği için bir volkan patlaması gerçekleşecek, bu da tabii böyle bir şey olursa zaten o artık yıkımın üstünde ciddi bir yıkıma neden olur. Bu çok ciddi bir iddia bu olduğu için biz de işimizi bırakıp buralara geldik. AFAD'ın da katkılarıyla bölgede inceleme yaptık. Orada eski maden ocakları var. Onların deprem sırasındaki hareketi nedeniyle dolaysız hale gelmiş olabilir, ilk düşünce buydu. Fakat dediğim gibi iddia olduğu için onlara da bir de gerçek başka nedenler de olabilir sonuçta. Zaten her türlü olasılık vardı."

KUŞKAYASI DAĞI NEREDE?



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki bir dağdır.





