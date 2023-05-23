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Meteoroloji açıkladı: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağı hakkında açıklama yaptı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:12
Meteoroloji açıkladı: Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti!
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Meteorolojiden İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. 


meteoroloji Etna Yanardağı

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