Etna Yanardağı'nda hareketlilik: Lav akışı meydana geldi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da lav akıntısı meydana geldi.

Etna Yanardağı'nda hareketlilik: Lav akışı meydana geldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 15:47

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği belirtildi.

Yanardağda son günlerde aralıklı şekilde kül püskürtme faaliyeti de gözlendiği ifade edildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.


Etiketler: #Etna Yanardağı #faaliyet

İlgili Haberler

Vietnam'ın dağlarındaki, Hindistan'ın köylerindeki çocuklara destek veriliyor: 12 bin ders Türkçe!

Vietnam'ın dağlarındaki, Hindistan'ın köylerindeki çocuklara destek veriliyor: 12 bin ders Türkçe!
Vietnam'ın yeni Devlet Başkanı belli oldu

Vietnam'ın yeni Devlet Başkanı belli oldu
Vietnam'da askerlere ait toplu mezar bulundu

Vietnam'da askerlere ait toplu mezar bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler