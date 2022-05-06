Europol: AB, uyuşturucu kaçakçılığında kaynak ve transit bölge

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:17

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine de Bolle ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Direktörü Alexis Goosdel, Avrupa Birliği ülkelerinde kokain ve metamfetamin pazarındaki rekor seviyelerde endişe verici eğilimler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Catherine de Bolle, uyuşturucu ticaretinin AB'deki organize suçların yüzde 40'ını teşkil ettiğini belirterek, "Hepimizin bildiği gerçek şu ki; AB uyuşturucu kaçakçılığında yalnızca bir destinasyon değil, aynı zamanda kaynak ve transit bölge" dedi.

'METAMFETAMİN AB İÇİN BÜYÜK PROBLEM'

de Bolle, AB içerisinde uyuşturucu ve özellikle metamfetamin üreten laboratuvarların sayısının arttığını ifade ederek, "Metamfetaminin milyonlarca avroluk yasa dışı gelir oluşturması AB için büyüyen bir problem" diye konuştu.

De Bolle, "Bugünlerde suç örgütlerinin önemli özelliklerinden biri şiddet. AB sokaklarında hayatını kaybeden insanlar üzerinde bu şiddetin doğrudan etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇEN SENE KOKAİN MİKTARI YÜZDE 477 ARTTI

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdel, AB'de büyüyen bir yolsuzluk sorunu bulunduğunu belirtti.

Goosdel, uyuşturucuya erişimde kolaylık ve artan şiddetin de buna eşlik ettiğini vurgulayarak, "Kokain AB'de büyük bir problem haline gelmiş durumda. Metamfetamin de tutarlı şekilde tehlikeli yeni bir tehlike olarak yerini alıyor" ifadelerini kullandı.

Goosdel ayrıca, kokainin rekor düzeyde ulaşılabilir ve yüzde 38 oranında daha ucuza satın alınabilir hale geldiğini, 2020'de 27 üye ülkede ele geçirilen miktarın yüzde 477 artışla 2,2 tona ulaştığını kaydetti.

2020'de AB'de en çok kokainin ele geçirildiği ülkeler sırasıyla 70 ton ile Belçika, 49 ton ile Hollanda ve 37 ton ile İspanya oldu, onları İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz izledi.