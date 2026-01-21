Europol’den 'tarihin en büyük' uyuşturucu operasyonu

Avrupa polis teşkilatları, birçok ülkede faaliyet gösteren büyük bir sentetik uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Europol, operasyonun bu alanda “bugüne kadarki en büyük” çalışma olduğunu belirterek, organize suç örgütlerine “ağır darbe” vurulduğunu duyurdu.

Yetkililer, endüstriyel ölçekte üretim yapan 24 laboratuvarın dağıtıldığını, MDMA, amfetamin ve metamfetamin gibi sokak uyuşturucularının üretiminde kullanılan yaklaşık bin ton kimyasal maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Europol Avrupa Ciddi Organize Suç Merkezi Başkanı Andy Kraag, operasyonun kapsamına dikkat çekerek, “Bu, sentetik uyuşturucu üretimi ve dağıtımına karşı şimdiye kadar yaptığımız en büyük operasyon” dedi.

Kraag, operasyonun özellikle sentetik uyuşturucu ticareti yapan suç gruplarına ciddi zarar verdiğini savundu.

Bir yıl süren operasyonun Belçika, Çekya, Almanya, Hollanda, Polonya ve İspanya polislerinin işbirliğiyle yürütüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında 85’ten fazla kişi gözaltına alındı.

Kraag, şebekenin iki “kilit isminin” de yakalandığını, her iki şüphelinin de Polonya vatandaşı olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA 2024'TE BAŞLADI

Soruşturmanın, 2024’te Polonya polisinin Çin ve Hindistan’dan büyük miktarda “yasal kimyasal” ithal eden bir ağı tespit etmesiyle başladığı aktarıldı.

İncelemelerde, bu kimyasalların yeniden paketlendiği, yanlış etiketlendiği ve Avrupa Birliği içinde farklı noktalara dağıtılarak sentetik uyuşturucu üreten laboratuvarlara ulaştırıldığı belirlendi.

Europol yetkilisi Kraag, operasyonun “tedarik zinciri stratejisi” kapsamında yürütüldüğünü belirterek, sentetik uyuşturucu üretiminin kaynağında boğulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kraag, “Bu suç gruplarının artık tedariki yok” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, operasyon kapsamında 120 bin litreden fazla zehirli kimyasal atığın ele geçirildiğini duyurdu.

Bu tür atıkların genellikle araziye ya da akarsulara döküldüğüne dikkat çekilirken, sentetik uyuşturucu üretiminin ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığı vurgulandı.

Kraag, “Bugün suçlular için kâr. Yarın ise kirlilik” dedi.

Europol, operasyonun ardından soruşturmanın devam ettiğini ve başka dağıtım ağlarının da mercek altında olduğunu bildirdi. Kraag, “Bu en büyük dağıtıcılardan biri ama tek değil. Aramaya devam ediyoruz” diye konuştu.