Eurovision’da Gazze tartışması büyüyor: Beşinci ülke de İsrail’i protesto etti

İspanya, İsrail’in gelecek yılki Eurovision’a katılması halinde yarışmadan çekileceğini açıklayan beşinci ülke oldu. Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda’nın ardından gelen karar, “Büyük Beşli” ülkelerden ilk kez birinin boykot tehdidinde bulunması nedeniyle dikkat çekti.

İspanya’nın kamu yayıncısı RTVE, salı günü yapılan yönetim kurulu oylamasının ardından boykot kararını duyurdu. 15 üyeli kurulda öneri, 10 evet, 4 hayır ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa ile birlikte Eurovision’un en büyük mali destekçileri arasında yer alıyor.

Bu ülkeler, doğrudan finale katılma hakkına sahip. Dolayısıyla İspanya’nın çekilmesi, organizasyonu yürüten Avrupa Yayın Birliği (EBU) üzerindeki baskıyı artırıyor.

“RUSYA ATILDI, İSRAİL DE ATILMALI”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez daha önce İsrail’in yarışmadan men edilmesi çağrısı yapmış, 2022’de Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Eurovision’dan çıkarılmasını örnek göstermişti.

Eurovision’un yönetim organı olan Referans Grubu, “İsrail’in katılımına ilişkin kararın henüz verilmediğini” ve birçok yayıncının endişelerinin dikkate alındığını açıkladı. Açıklamada, jeopolitik gerilimler nedeniyle “katılım ve tarafsızlığın nasıl yönetileceğine” dair istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Hollanda: Kamu yayıncısı AvroTros, “Gazze’deki can kayıpları ve özellikle gazetecilerin ölümü” gerekçesiyle çekilme kararı aldı.

gerekçesiyle çekilme kararı aldı. İrlanda: RTE, “Gazze’deki korkunç can kayıpları karşısında yarışmaya katılmak vicdansızlık olur” açıklaması yaptı.

açıklaması yaptı. Slovenya ve İzlanda da benzer gerekçelerle İsrail’in yarışmaya katılmasına karşı çıktı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında İsviçre’nin Basel kentinde yapılan yarışmada İsrail temsilcisi Yuval Raphael ikinci olmuş, Avusturyalı şarkıcı JJ birinciliği kazanmıştı. JJ, zafer konuşmasında İsrail’in 2026’da yarışmaya alınmaması gerektiğini söylemişti.

Eurovision’un 70. yıl özel yarışması, 16 Mayıs 2026’da Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Wiener Stadthalle’de düzenlenecek. Yayıncıların katılım kararlarını aralık ortasına kadar bildirmeleri gerekiyor.