Eurovision’da ‘İsrail’ krizi: 4 ülke katılmayacağını açıkladı!

Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyeleri, aralarında İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve İzlanda’nın da bulunduğu katılımcı ülkelerin boykot tehditlerine rağmen İsrail’in diskalifiye edilmesi konusunda adım atmadı. Bugün Cenevre'de gerçekleştirilen EBU Genel Kurul toplantısında bazı üyelerin İsrail'in yarışmaya katılımına ilişkin gizli oylama talebinde bulunmasına rağmen oylama yapılmadı.

EBU tarafından yapılan açıklamada, "Üyelerin büyük çoğunluğu, katılımla ilgili ilave bir oylamaya gerek olmadığı ve ilave güvence önlemleri uygulanarak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın planlandığı gibi devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" denildi.

İsrail’in önümüzdeki yıl 70’incisi düzenlenecek yarışmaya katılımının resmileşmesinin ardından Hollanda, İspanya, Slovenya ve İrlanda’nın birbiri ardına yarışmadan çekileceklerini duyurdu.

Hollanda kamu yayıncısı Avrotros, "Mevcut koşullar altında katılım, bizim esas kabul ettiğimiz toplumsal değerlerle bağdaşmamaktadır" dedi.

İspanya’nın kamu yayıncısı RTVE’nin açıklamasında ise, "RTVE yönetim kurulu, geçen yıl eylül ayında İsrail'in yarışmaya katılması halinde İspanya’nın Eurovision’dan çekilmesine karar vermişti. Bu çekilme, aynı zamanda RTVE’nin Eurovision 2026 finalini ve ön elemelerdeki yarı finalleri de yayınlamayacağı manasına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İRLANDA’NIN KATILIMININ VİCDANA AYKIRI OLACAĞI DÜŞÜNCESİNDEDİR"

İrlanda’nın ulusal radyo ve televizyon yayıncısı RTE’nin İletişim Müdürü Neil O’Gorman yaptığı açıklamada, kurumun yarışmaya katılmayacağı ve yarışmayı yayınlamayacağı duyuruldu. Açıklamada, "RTE, Gazze’deki korkunç can kaybı ve insani krizin çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam etmesi göz önünde bulundurulduğunda, İrlanda’nın katılımının vicdana aykırı olacağı düşüncesindedir. RTE, çatışma sırasında Gazze’de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden ve uluslararası gazetecilerin bölgeye erişiminin halen engelleniyor olmasından endişe duymaya devam etmektedir" denildi.

"RUSYA’NIN KATILIMI REDDEDİLDİ AMA İSRAİL’İ REDDETMEYE CÜRET EDEMİYOR"

EBU Genel Kurul toplantısının ardından Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV Slovenia Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, Slovenya’nın da yarışmaya katılmayacağını duyurdu. Gorscak, "EBU, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra Rusya'nın katılımını reddetmişti. Fakat şimdi, İsrail’i reddetmeye cüret edemiyor. Mesajımız şudur. Eğer İsrail katılıyorsa biz, Gazze’de öldürülen 20 bin çocuk adına Eurovision Şarkı Yarışması’nda olmayacağız" dedi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI KARARDAN MEMNUN OLDUKLARINI AÇIKLADI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise ülkesinin dünyada her sahnede temsil edilmeyi hak ettiğini ifade ederek karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaştığı açıklamada Herzog, "İsrail’in bir kez daha Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Bu müsabakanın ülkeler arasında kültür, müzik, dostluk ve sınırları aşan kültürel anlayışı savunan yapısının sürmesini ümit ediyorum. İsrail’in Eurovision’a katılma ve bu yarışmaya katkı sağlama hakkını savunan tüm dostlarımıza teşekkür ederim" dedi.