Eurovision kazanmıştı: Arananlar listesine alındı

2016 yılında Eurovision'da Ukrayna'yı temsil eden ve yarışmayı kazanan "Camala" adıyla bilinen Ukraynalı şarkıcı Susana Cemaleddinova, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından arananlar listesine alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:34
Eurovision kazanmıştı: Arananlar listesine alındı
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Rusya İçişleri Bakanlığı, "Camala" adıyla bilinen Kırgızistan doğumlu Ukraynalı şarkıcı Susana Cemaleddinova'yı arananlar listesine alındığını duyurdu.

Açıklamada, "27 Ağustos 1983 doğumlu Susana Jamaladinova. Arama gerekçesi: suç maddesi kapsamında aranıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, sanatçının hangi suç maddesi kapsamında yargılandığının belirtilmemesi dikkat çekti.

2016 yılında uluslararası şarkı yarışması Eurovision'da Ukrayna'yı "1944" adlı Kırım Tatar Sürgününü anlatan şarkısıyla temsil eden Camala, yarışmayı 534 puanla kazanarak birinci oldu.

Eurovision'ı kazanmasının ardından dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Camala'ya "Ukrayna halk sanatçısı" unvanı verildi.

Josef Stalin tarafından atalarının sürgün edildiği Kırgızistan'da doğan Cemaleddinova'nın ailesi, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanması üzerine Kırım'a döndü. Babası Müslüman bir Kırım Tatarı, Ermeni kökenli olan annesi ise Hristiyandır.


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