Öldü sanıldı, morgda yaşadığı ortaya çıktı!

İngilltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evinde bayılan Olive Martin’in nöbet geçirdiği değerlendirildi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı, ancak Martin’in öldüğüne kanaat getirilerek Darlington Hastanesi morguna götürüldü. Morg görevlileri, kadının hâlâ yaşadığını fark edince durum ortaya çıktı.

Metro gazetesinin haberine göre, kadının morgda uyandığı ifade edildi ancak kısa süre sonra oksijensiz kalmaya bağlı beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLE: "SONUÇ DEĞİŞEBİLİRDİ..."

Aile adına konuşan Tom Barclay Semple, Martin'in iki saat boyunca hiçbir tedavi almadığını belirterek şunları sordu:

Eğer Olive, yapılması gerektiği gibi hastaneye götürülüp tedavi edilseydi sonuç farklı olur muydu? Bu süreçte ortada ciddi bir ihmal var.

Barclay Semple, kadının tost makinesinde ekmek bulunduğunu ve işe gitmek üzere hazırlandığını söyleyerek, nöbetin tam zamanının beden ısısından hesaplanabileceğini ifade etti.

"YAŞADIĞINA DAİR BELİRTİLER VARDI"

Kuzey Doğu Ambulans Servisi’nden James Donnelly, kadının morgda hayata dair işaretler gösterdiğini doğruladı. Durham Polis Teşkilatı’ndan John Gray ise Martin’in uyarılara tepki verdiğini belirterek beyinsel aktivite olduğuna dair bulgular bulunduğunu söyledi.

Durham Polisi, geçtiğimiz yıl olayla ilgili soruşturmasını tamamladı ve herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

AMBULANS SERVİSİNDEN ÖZÜR

Kuzey Doğu Ambulans Servisi Paramedik Direktörü Andrew Hodge, olayın ailede yarattığı travmadan dolayı özür dileyerek kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü şu sözlerle açıkladı:

Bu olaydan haberdar olur olmaz inceleme başlattık ve aileyle iletişime geçtik. Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.

Olive Martin’in şaşkınlık yaratan ölümüyle ilgili soruşturma 30 Ocak’a ertelendi. Olay, ambulans hizmetlerinin protokollerini ve ölüm tespit süreçlerini yeniden tartışmaya açmış durumda.