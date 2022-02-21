Eyalet yetkilileri: Indiana'da dördüncü hindi çiftliğinde kuş gribi tespit edildi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 12:20

Eyalet yetkilileri cumartesi günü yaptığı açıklamada, güney Indiana'daki dördüncü ticari kümes hayvanı sürüsünde kuş gribi tespit edildiğini söyledi.

Indiana Eyalet Hayvan Sağlığı Kurulu, Greene County'deki ikinci bir ticari hindi sürüsünün laboratuvar testlerinin virüs için varsayımsal olarak pozitif çıktığını söyledi. Numuneler, ABD Tarım Bakanlığı'nın Iowa'daki Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı'nda doğrulanıyor.

Başka bir olası vaka, haftanın başlarında Greene County'de yaklaşık 5 mil (8 kilometre) uzaklıkta bulundu. Bitişik Dubois ilçesinde daha önce iki vaka bulundu. Bekleyen test sonuçları, virüsün önceki vakalardakiyle aynı olup olmadığını ve virüsün yüksek oranda patojenik olup olmadığını göstermelidir.

ABC News'ün aktardığına göre, yetkililer hastalığın yayılmasını önlemek için en son çiftlikte 15 bin 200 kuşa ötenazi yapmaya başladı.

Greene County'deki en son çiftliğin etrafına 10 kilometrelik (6,2 mil) bir daire çevrildi. Kurul, yeni kontrol alanındaki on üç ticari kümes hayvanının karantina altında olduğunu ve düzenli olarak test edileceğini söyledi.

Hayvan Sağlığı Kurulu personeli, kuşların test edilmesini planlamak için yeni kontrol alanındaki bilinen hobi / arka bahçe kümes hayvanı sahiplerine ulaştığını söyledi.

İNSAN KUŞ GRİBİ VAKASI YOK

Ajans, kuş gribinin acil bir halk sağlığı sorunu teşkil etmediğini ve ABD'de hiçbir insan kuş gribi virüsü vakasının tespit edilmediğini söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı, hindi enfeksiyonlarının 2020'den bu yana ABD'de ticari kümes hayvanlarında yüksek patojenik kuş gribinin ilk teyidi olduğunu söyledi.

Hayvan Sağlığı Kurulu, Dubois İlçesinde Ocak 2016'da meydana gelen kuş gribi salgınının 11 kümes hayvanı çiftliğini etkileyerek 400 binden fazla kuşun kaybına yol açtığını söyledi.

Indiana, hindi üretiminde ulusal olarak üçüncü sırada yer almaktadır.