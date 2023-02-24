Eyfel kulesi Ukrayna bayrağının renklerine büründü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'nci yıldönümü dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.
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