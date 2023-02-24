Eyfel kulesi Ukrayna bayrağının renklerine büründü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

İHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:05
Abone Ol google-news

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'nci yıldönümü dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.


Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna bayrak savaş

İlgili Haberler

ABD, Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı yapacak

ABD, Ukrayna'ya ek güvenlik yardımı yapacak
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı

Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı

En Çok Okunan Haberler