Eyfel kulesi Ukrayna bayrağının renklerine büründü

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:05

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'nci yıldönümü dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

