Ezidi lider'den uluslararası topluma tepki: IŞİD'in Ezidilere yönelik katliamı, soykırım olarak tanınmadı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:57

Ezidi lider Hazım Tahsin Beg, IŞİD'in 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısının 8. yılında açıklamalarda bulundu.

Hazım Tahsin Beg, Irak merkezi yönetimine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile uluslararası topluma Sincar ve Ezidilerin sorunlarını çözme çağrısında bulunarak kendilerine yönelik baskıların devam ettiğini dile getirdi.

Beg, Irak hükümeti ve uluslararası toplumun, IŞİD'ın Ezidilere yönelik katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili verdiği sözü yerine getirmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sincar'ın yeniden imarı, halka tazminat ödenmesi, 3 bin kadın ve erkek Ezidi'nin akıbetinin belirlenmesi, toplu mezarların açılması ve Ezidi katliamının soykırım olarak tanınmasıyla ilgili Irak hükümeti ve uluslararası kamuoyunun verdiği sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Halkımız 8 yıldır kamplarda yaşamaya devam ediyor."

PKK, IŞİD'İ BAHANE EDEREK BÖLGEYE KONUŞLANDI

Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü IŞİD, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.

Sincar'da IŞİD öncesi, üçte ikisini Ezidilerin, diğer bölümünü ise Sünni Kürt ve Arapların oluşturduğu yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Terör örgütü PKK, 2014 sonrası IŞİD saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başladı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini IŞİD'den geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzaladı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.