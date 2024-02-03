F-16'lara 23 milyar dolar ödenecek

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 milyar dolar tutarındaki 40 F-16V tipi savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti satışını onayladı. Bunun ardından ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı söz konusu satışa ilişkin gerekli sertifikayı 26 Ocak’ta Kongre’ye teslim etti. Bu liste kapsamında 32 adet F-16 C Block 70 uçağı, 8 adet F-16 D Block 70 uçağı, 48 adet F110-GE-129D motor, 48 adet F110-GE-129D motor ve yüzlerce füzeyi içeren geniş bir paket oluşturuldu.

Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirmek için sürdürdüğü süreci emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş Cumhuriyet’e değerlendirdi.

23 milyar dolar değerindeki satışın ardından hava savunmasındaki yerli yatırımların durumuna ilişkin Karakuş, “Alınan paketin teknolojik değeri çok yüksek. Biz, bu seviyeyi yakalayıp KAAN uçağına takmayı planlıyoruz. Ama bizim yerli sistemleri ABD’ninkilerin seviyesine getirmemizin süresi var. Bu yüzden alımlar sürüyor” dedi.

F-35 İÇİN YENİ ANLAŞMA

Rusya’dan 2019’da S-400 hava savunma sistemi alındıktan sonra ABD’nin Türkiye’yi F-35 üretim programından çıkarmasına ilişkin Karakuş, “2044’e kadar F-35 için 11 milyar dolar değerinde parça üretilecekti. Bunun yanı sıra Eskişehir’de ‘F-35 Bakım Merkezi’ olacaktı. Buradan da 16 milyar dolar kazanacaktık. Ancak bu durdu. Bunun dışında S-400 konusunda Ankara’nın savunma sanayisinin merkezi konumunda olmasından dolayı S-400’lerin burada olması zorunlu. ABD ile bu konuda yeniden bir anlaşma sağlanabilir” diye konuştu.

Karakuş, ABD ile ilişkilerin normal ilerleyişte sürdürülmesi gerektiğini belirterek “ABD ile siyasetin iyi olması gerekir. Bu Avrupa ile siyasetin iyi sürdürülmesi açısından da önemli. 5. nesil milli savaş uçağı KAAN uçağı ABD’nin F-16 motoruyla uçacak. Hürkuş uçağı da Kanada motoruyla uçuyor. Bu nedenle ABD ile karşı karşıya gelme imkânı ancak Atatürk’ün devrinde olurdu” ifadelerini kullandı.